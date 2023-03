Namur: 10 ans de prison pour le dirigeant d'une organisation criminelle

Les faits ont été perpétrés durant le premier semestre de l’année 2020 par cette organisation criminelle venue d’Albanie et localisée à Schaerbeek. Seul prévenu présent à l’audience du 23 février, celui qui était présenté comme le dirigeant affirmait avoir participé aux faits, en tant que chauffeur, expliquant qu’un autre des prévenus le contraignait à agir de la sorte afin d’obtenir de (faux) papiers d’identité. Il niait être le dirigeant de l’organisation, qui a réalisé, pour un montant dépassant 300 000 €, des vols de plaques d’immatriculations, d’argent, de cigarettes et de boissons dans des habitations et des stations-service. Cet homme a été condamné en Albanie en 2003 pour meurtre en association à une peine de prison de 23 ans, et est sorti après 15 ans, en 2018.