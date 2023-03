Important trafic de cannabis à Namur: 527 kilos écoulés, 1242 plants retrouvés

Lors d’une perquisition réalisée en avril 2022, 22 kg de cannabis ont été découverts chez un prévenu qui affirme que la drogue a été "déposée chez lui par un inconnu", dont il ne donne pas le nom par peur de représailles et qu’il voulait juste "gagner un peu d’argent."

Du cannabis et de la cocaïne ont été retrouvés chez d’autres prévenus, tout comme d’importantes sommes en liquide, des balances de précision, des sachets de conditionnement et plusieurs armes: des pistolets et carabines, mais aussi plusieurs tasers et de nombreuses munitions. 1 242 plants de cannabis ont également été retrouvés dans une maison appartenant à un des prévenus, qui affirme l’avoir louée à une personne qu’il ne connaît pas. Des carnets de comptes ont été découverts. Si un des prévenus affirme qu’il s’agit de la comptabilité pour des pièces de voitures anciennes, ceux-ci concerneraient en réalité la vente de près de 527 kg de cannabis. La substitute Audrey Seminara estime que "le trafic est bien plus important que ce que les prévenus déclarent" et qu’il ne servait pas uniquement à "fignoler les fins de mois. Des rôles bien définis existaient entre les prévenus qui évoquaient des “chicons” ou des “patates” , en fonction des substances évoquées dans leurs échanges, soit du cannabis ou de la cocaïne."

Six ans de prison sont requis contre le principal prévenu et cinq ans contre deux complices. Des peines de quatre et trois ans sont requises contre les deux derniers.

Des peines de travail sont plaidées pour deux prévenus, des sursis probatoires le sont pour deux autres. L’acquittement est sollicité pour le prévenu dans l’habitation duquel a été découverte la plantation de cannabis. Jugement le 20 avril.