L’idée lui est venue en pleine crise sanitaire. "Il n’y avait plus rien à faire, même plus la messe le dimanche (NDLR: il est organiste à Wellin, province de Luxembourg), il n’y avait plus de répétition de chorale. Il fallait meubler son temps, se souvient José Remacle. J’ai repensé aux oratorios que j’avais composés voilà 20 et 30 ans. Je me suis dit: pourquoi ne pas m’y remettre ?"

C’est comme ça que le chef de chœur s’est installé devant son synthétiseur, posé juste à côté de son ordinateur. Et qu’il s’est remis à composer. "La différence entre l’oratorio et l’opéra, précise José Remacle, c’est que la mise en scène est statique. Il n’y a pas de décor. Et les sujets peuvent être plus symboliques ".

Pour cette nouvelle composition, le maestro s’est inspiré d’une légende locale issue d’une anecdote historique au temps du Moyen Âge. "C’est l’histoire d’un prince qui aurait été blessé près de Wellin. Il aurait été soigné par un géant tailleur de pierres et par des nutons", résume-t-il. "L’oratorio de Wandalino" propose une suite de chants, interprétés par le chœur polyphonique de la Schola Cantorum de Wellin, et de textes, clamés par la conteuse Thérèse Mahy.

"Une catastrophe"

Lorsqu’il a commencé à composer, sur un programme d’écriture musicale spécifique, José Remacle a tenté d’accommoder le texte de la légende pour qu’il coïncide avec la musique. "Quand j’ai relu ce que j’avais pondu, c’était une catastrophe , c’était gnangnan." Il se tourne vers l’Association des écrivains et artistes de Wallonie. Une collaboration avec un certain Philippe Bailly s’installe. "Il a écrit le texte du conte en prose. Pour le côté chanté, il a tout écrit en alexandrins (NDLR : vers français de 12 syllabes)." C’est le déclic ! "C’est beaucoup plus facile de partir du texte pour composer. Avec l’alexandrin, tout était plus simple", souffle-t-il. Quelques ajustements texte/partition ont été nécessaires pour que tout s’imbrique.

Concrètement, pour composer, le virtuose "tapote" des notes sur son clavier, avant de les transposer sur la partition numérique. Il répète l’opération pour les différentes lignes de voix et pour la partie instrumentale. "L’ordinateur permet d’entendre ce que donnent les différentes couches. C’est synthétique, mais ça donne une idée. En fonction, j’apporte des modifications, j’ajoute une guirlande au violon, je remplace telle ou telle note. "

L’oratorio, en tout, dure une heure. José Remacle a mis trois mois pour le composer. "Je ne suis ni Beethoven, ni Mozart qui enfilaient une partition en une seconde", sourit-il.

Des kilomètres d’impro

Son secret pour trouver l’inspiration : "En tant qu’organiste, on doit souvent meubler par des improvisations lors des offices. J’ai donc l’habitude de jouer quelque chose qui n’est pas écrit. En 56 ans comme organiste à Wellin, j’ai improvisé quelques kilomètres de notes…"

Une fois le travail d’écriture abouti (et le Covid derrière), José Remacle a pu mettre l’oratorio "sur chantier". "Ça prend plus de temps de l’apprendre à la chorale que de le composer. Car le papier est obéissant. Les choristes le sont moin s ..."

Une première "exécution" a été proposée lors des journées du patrimoine, l’an dernier. L’oratorio sera présenté pour la seconde fois dimanche, à la collégiale Saint-Hadelin de Celles (Houyet). Le concert débutera par un "c lin d’œil" au premier oratorio composé dans le monde, en 1600, par Emilio de Cavalieri. Avant de poursuivre avec la probable dernière œuvre du genre.