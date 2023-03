1 765 € en liquide, 56 g de cocaïne et un couteau: un homme arrêté en pleine après-midi à Namur

Le 20 mars 2023, à 15 h 14, les services de police de la zone de police Namur Capitale ont interpellé et privé de liberté un homme né en 1996, en séjour irrégulier, pour la détention et la vente de stupéfiants et le port illégal d’une arme blanche.