Quatre couples en or à Dinant

Le collège communal dinantais a accueilli à l’hôtel de ville quatre couples qui célébraient leurs noces d’or. Maxime Kinet et Vinciane Capelle Viviane se sont mariés le 22 janvier 1973 à Anhée. Émile Fena et Georgette Wautot se sont unis le 10 février 1973 à Yvoir. C’est à Roselies que le 2 mars 1973, Jean Bodart et Michèle Robert convolaient en justes noces et le 7 avril 1973, Bernard Titeux épousait à Dion, Nicole Bourguignon.