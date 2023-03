Nationale 4 entre Jambes et Erpent: un chantier et des "oubliés"

"Et après, on se jette sous les roues d’un bus ?"

Pour l’instant, plus que le déroulement des travaux, dont la phase la plus délicate est annoncée pour avril, c’est le résultat final qui inquiète Stéphane et Marie Pirard. Le couple gère la pharmacie d’Erpent, située au deuxième carrefour à feux dans le sens de la montée. Pour lui, les nouveaux aménagements iront de pair avec la mort de l’activité. Les époux incriminent plus particulièrement un nouvel arrêt de bus d’une trentaine de mètres qui sera installé juste devant leur établissement. En lieu et place des quelques emplacements de parking publics, les seuls dont ils disposent pour accueillir leur clientèle. "C’est tout simplement scandaleux. Inacceptable, martèle Marie, furibarde. Nous fournissons un service à la personne. Nous ne sommes pas un commerce. Nous n’avons pas de clients mais bien des patients parmi lesquels des personnes âgées, des mamans avec des poussettes, etc. On nous impose ça pour des bus dans lesquels il y a deux pelés et trois tondus durant la journée et pour un P + R qui ne sera peut-être même pas réalisé parce qu’il n’y aura plus de sous."

La situation est d’autant plus difficile à digérer pour le couple qu’un arrêt existe de l’autre côté du carrefour. "Ils vont le supprimer", précise Stéphane, dans l’incompréhension. L’homme a installé son officine sur la N4 au sortir des études, il y a plus de trente ans. "Ce qui se passe aujourd’hui, ça donne l’impression qu’on n’existe pas. On est oublié", déplore-t-il. Les critiques sont dirigées vers les pouvoirs publics, la Région en tête, mais aussi la Ville "qui dit ne pas avoir la main mais qui laisse faire."

Les époux Pirard estiment avoir été mis sur le fait accompli. "Il y a eu une réunion sur les grands chantiers et puis plus rien. Juste un courrier pour annoncer que les travaux allaient démarrer", explique Stéphane qui regrette que les futures infrastructures ne soient soumises à aucun permis et donc à aucune enquête publique préalable. "Ils ne veulent pas réitérer l’expérience de la chaussée de Louvain où c’est le foutoir, ajoute son épouse. On n’est plus en démocratie mais dans une république bananière." Et la même de conclure gravement: "Et après, on fait quoi ? On se pend ? On se flingue ? On se jette sous les roues d’un bus ?"