Champion : Le livre d’or audio pour des événements, la spontanéité sur répondeur

Concrètement, le client choisi l’un des trois téléphones fixes proposés: Zorro, Casimir et Mushu. Le noir, le bordeau ou l’orange. L’un et l’autre ne plante pas le même décor et tous ne datent pas de la même époque. C’est tout là l’intérêt du concept. Comment ça s’emploie ? De façon assez simple. "Le téléphone enregistre d’abord le message des hôtes, remerciant les invités d’être venus à leur mariage par exemple. Ensuite, il y a un bip sonore et les invités ont trente secondes pour laisser leur message. Tout est rassemblé sur une petite carte, on récupère le contenu et on le renvoie sur vinyle, sur clé USB, par lien de téléchargement, par playlist Spotify…", expose Quentin. Le choix des canaux actuels est tellement large qu’il en va de même pour les possibilités de récupération du contenu.

Authentique souvenir, c’est la spontanéité du procédé qui leur a le plus parlé. "Par la voix, on peut transmettre beaucoup plus d’émotions, l’authenticité du moment et l’ambiance générale. En tant qu’alternative au livre d’or papier, ça permet aux personnes moins à l’aise à l’écriture de pouvoir s’exprimer aussi", relèvent-ils. Et puis, plutôt que de rester coincé au fond d’un tiroir poussiéreux, le livre d’or audio peut être écouté et partagé en d’autres circonstances.

Jusqu’à 166 heures d’enregistrement

Ces combinés que l’on avait l’habitude de voir accrochés au mur ou posés sur une table à l’entrée de la maison dans les années 80 renaissent de leurs cendres et trouvent un nouvel usage. En apparence rien ne change, mais à l’intérieur, toute l’électromécanique a été réajustée.

Pour parvenir à un système qui fonctionne, Quentin a développé ses connaissances dans l’électromécanique chaque jeudi soir pendant quatre mois. "C’était complètement de la débrouille, on a fait pas mal d’essais erreurs pour arriver au produit final", explique-t-il. À l’intérieur, un nano-ordinateur Raspberry plus petit que le creux d’une main est codé en fonction des informations qu’on lui a données: le temps d’enregistrement, le signal lumineux. Tout est filtré par une carte son et enregistré sur une carte mémoire qui stocke les sons. "La capacité des téléphones est infinie, on peut enregistrer jusqu’à 10 000 minutes. Il peut tenir tout au long de l’événement sans problème", assure le co-concepteur. Le micro est modifié pour capter le son à la sortie du cornet. Si le bruit de fond est audible, pour percevoir l’ambiance de la salle, il n’interfère pas sur la qualité de l’enregistrement.

Grâce au salon du mariage organisé à Nivelles deux semaines après le lancement des téléphones Gaston, les réservations ont pris leur envol jusqu’en 2024. Le duo a déjà ouvert son propre site internet et est à retrouver sur Instagram.

www.lestelephonesgaston.com

Instagram: lestelephonesgaston