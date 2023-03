Andenne: Le carnaval 2024 ne sera pas "confettis non admis"

Renseignement pris auprès du principal intéressé, il n’en est rien. "C’est une plaisanterie qui a été lâchée sur les ondes par un animateur de la radio locale andennaise (Fréquence Plus)", assure et rassure le bourgmestre. "Non, je n’ai rien contre les confettis. Et c’est vrai qu’il y en a vraiment beaucoup au carnaval des ours mais ils sont très rapidement nettoyés par nos services."

Dans ces mêmes colonnes, Claude Eerdekens avait déjà mis les feux d’artifice du Nouvel An hors-la-loi pour des raisons de "sobriété énergétique et de bien-être animal". Il a aussi placé sur sa liste noire les maisons quatre façades. Par contre, pas de souci pour le carnaval 2024. Il ne sera pas "confetti non admis".