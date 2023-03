Viroinval:: des jardins du coeur pour aider les précarisés

Cette information publique se déroulera au centre culturel Action Sud, dans la salle cabaret du deuxième étage, rue Vieille Église à Nismes. Cette réunion est organisée par l’ASBL Wallonie Viroinval Production section les Compagnons du cœur. Cette association lutte contre la pauvreté, la précarité et l’indifférence sur le territoire des huit villages de l’entité de Viroinval. Ses membres ont le projet de développer des jardins du cœur partagés. Le but: la culture des produits maraîchers au profit des personnes, familles et enfants qui ne peuvent pas financièrement s’offrir le strict minimum du panier de la ménagère.