Une campagne pour des bons plans parking à Namur

Stationnement de longue durée

Dans le cas d’un stationnement de longue durée, la Ville privilégie le recours aux parkings P + R St-Nicolas (276 places) ; Bouge (716 places) et Namur Expo (475 places).

Stationnement de moyenne durée

Pour un stationnement de durée moyenne, la Ville conseille les différents parkings de la Corbeille qui, ensemble, comptabilisent près de 3 500 places.

Stationnement de courte durée

Les personnes désireuses de stationner à Namur pour un court laps de temps peuvent se tourner vers les zones horodateurs. Le stationnement y est payant entre 8h et 17 h. Au-delà, celui-ci est gratuit, y compris les dimanches et jours fériés. Les 30 premières minutes ne sont pas facturées. On notera qu’en zone Mauve, le stationnement est limité à 30 minutes ; en zone Rouge et Bleue, à 3 heures et en zone Verte à 4 heures et 8 heures en Orange.

Bons plans

Pour se rendre au marché de Namur le samedi matin ou en ville le samedi matin, par exemple, il est conseillé de se tourner vers les parkings gratuits de l’UNamur "droit inférieur" (de 7h à minuit) et "BUMP" (de 7h à 17 h)

Infos: jemegareanamur.be