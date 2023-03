Quatre terrains de padel au club de tennis de Somme-Leuze

Le club de tennis somme-leuzois compte 102 membres et on dit qu’avec le padel, la fréquentation s’élèverait à environ 400 personnes de la commune et des environs. Enfin, le conseil a approuvé des travaux de rénovation du club-house estimés à 30 000€ TVAC.

Que fait-on au CCCA et à la CLDR ?

Que fait-on au CCCA (conseil consultatif des aînés) et à la CLDR (commission du développement rural)? C’est la double question posée par Bertrand Bonjean, qui estime qu’il y a peu de chose sous l’intitulé des points se rapportant à ces commissions. Pour le CCCA, la bourgmestre l’a renvoyé au bulletin communal, notamment. Et la présidente du CPAS a présenté les deux journées de prévention et sécurité des 24 et 31 mars prochains où police et représentants de la Croix rouge prodigueront des conseils aux enfants de 5e et 6e année.

À la CLDR, on se réunit souvent, on décide aussi, mais les réalisations se font attendre. "Une moyenne de dix ans", a-t-on entendu. C’est le cas pour la traversée de Noiseux et finalement c’est la Région qui s’en chargera. Les projets actuels: la placette des trois tilleuls à Bonsin, la salle de Noiseux en cofinancement avec Infrasports et la ferme Laboulle.

Pour ce dernier projet, une dernière réunion devrait se tenir jeudi. En réunion, on a parlé de biodiversité, du potager de Hogne pour ne prendre que deux exemples. "Il y a plus de difficultés dans l’après-Covid de réunir les gens, dit aussi Valérie Lecomte et si on ajoute les lenteurs administratives et les lourdeurs des réunions…".

Voiries communales : pas mal de travaux au programme

Le conseil communal a aussi approuvé la reprise des voiries au domaine du Stoqueux, soit 2,4 km. Un phasage est proposé en quatre étapes. Sont concernées l’allée des sapins, l’allée Kennedy et l’allée des champs. Mais ça ne se fera pas tout de suite, a précisé la bourgmestre.

En matière de PIC (plan d’investissement communal) et Pimaci (Plan d’investissement mobilité active communal et intermodalité) pour les années 2022-2024, la Commune a choisi les travaux suivants subsidiés à raison de 80 %. Cinq projets ont été proposés : 240 m de liaison piétonne vers la plage de Noiseux, 285 m pour un cheminement piéton à Bonsin, l’aménagement d’accès piétons vers l’école de Noiseux et une liaison cyclo-piétonne dans le prolongement de la rue de l’Ourgnette à Rabozée. Il reste 650 m vers le Wex et aussi un aménagement d’une liaison piétonne au cimetière de Noiseux.

Ces travaux sont subsidiés à raison de 80 %.

Dans la discussion qui a suivi la présentation des projets par l’échevin Thibaut Vanderwaeren, Bertrand Bonjean et Christian Meunier ont estimé que ces projets coûtaient trop cher. L’échevin leur a répondu qu’on pouvait aller jusqu’à 1 million €. «Il faut le faire pour avoir l’enveloppe des subsides annoncés», a ponctué la bourgmestre.

Vite dit

Cimetière de Hogne

On va agrandir le cimetière de Hogne, riverain de la N4. Six ares vont être pris sur le parking à hauteur de la rue des Trois Chênes pour la somme de 3 700 €.

Patro de Sinsin

Le dossier du local du Patro de Sinsin est revenu sur la table, on ne l’avait pas perdu mais l’inflation étant là, on avait stoppé les travaux. Le marché est revisé néanmoins et s’élève à la somme de 109 000 € TVAC.

Quatre radars

Quatre nouveaux radars vont venir s’ajouter aux autres. Coût : 13 967 €. Trois seront préventifs et placés à Sinsin, Waillet et Bonsin. Le quatrième sera un radar mobile.