Namur: l'artiste Denis Meyers illustre la liberté en graffiti, pour son ami Olivier Vandecasteele

L’œuvre rend un hommage particulier à Olivier Vandecasteele, emprisonné depuis plus d’un an sur le sol iranien et condamné à 40 ans de prison et 74 coups de fouets.

Dès 10h30, chaque passant a été invité à apporter un mot sur la détention dramatique du travailleur humanitaire, pour former cette fresque éphémère.

Denis Meyers, ami d’enfance du prisonnier, l’a connu au collège à Tournai et aux mouvements de jeunesse avec l’humanitaire. Il a décidé d’utiliser son talent de créateur en faveur de sa libération. "Mon métier d’artiste permet ce genre d’interventions, offre la possibilité de faire passer des messages. En tant qu’artiste, une de nos missions est aussi de soutenir des causes".

Le désormais Bruxellois dévoile les mots les plus marquants qu’il a relevés auprès des Namurois. "Peur" et "peine" sont les termes venus à leurs esprits. "Si on aborde la souffrance de la personne, ce qu’il vit doit vraiment être difficile et je pense que son quotidien est fait d’une certaine peur, d’une certaine inquiétude pour son avenir". Les habitants se sont montrés ouverts à la problématique du prisonnier belge et à cette participation artistique.

La couleur du graffiti a de l’importance: "Pour moi, le rouge est une couleur assez forte et efficace en termes de message". L’artiste a l’habitude de travailler en noir et blanc, mais le rouge se justifiait selon lui dans cette œuvre car il faut attirer le regard de la population avec une couleur captivante.

L'oeuvre restera en ville

La Ville de Namur est en accord avec cette initiative depuis janvier 2023 et apporte son soutien à la pétition de libération immédiate de l’ancien étudiant namurois, qui a été mise en ligne par Amnesty International. Cette requête a remporté jusqu’à présent 141 330 signatures sur 200 000 attendues.

La fresque pourra être admirée dans le piétonnier, après plusieurs semaines de présence devant l’Hôtel de Ville.

Un artiste de métier et de coeur

Artiste graffeur, graveur et peintre depuis 2004, Denis Meyers est né en 1979 à Tournai. À ce jour, l’homme est diplômé en design graphique et typographie à l’École nationale supérieure des arts visuels de La Cambre.

Il s’est fait connaître par la réalisation d’une œuvre de 20 000 m2 au siège de Solvay à Ixelles, en 2016. Une création reconnue comme la plus grande œuvre de street art d’Europe. Il s’y est consacré de manière intensive pendant 18 mois avant que le lieu ne soit détruit.