Fraire: le théâtre wallon attire toujours son public

Une bourgmestre actrice

Avec le tennis de table et les marches folkloriques, le théâtre wallon constitue l’un des loisirs favoris de Christine Poulin, la bourgmestre de Walcourt. Ce week-end, entre deux mariages et un salon de la santé et du bien-être, elle a trouvé le temps et surtout le plaisir d’endosser le rôle d’un autre personnage quelques heures durant. Des jeunes qui, voici quelques années encore, effectuaient leurs premiers pas sur scène avec la troupe des jeunes, évoluent à présent dans la troupe des grands. C’est le cas de Marie Coclet.

Les autres acteurs sont bien connus des habitués du théâtre de Fraire. Citons Marc Lorent, Thierry Blavier, Annette Hennaut ou encore Dominique Laffineur.

Nouveaux talents

D’autres sont là depuis moins longtemps mais se sont montrés tout aussi talentueux. On pense à Anne-Sophie Neuville, Martin Loockx ou encore à Patrick Malpaix. Que ce soit vendredi, samedi soir ou dimanche après-midi, les spectateurs sont sortis enchantés d’avoir assisté à un si bon moment de rire et de bonne humeur bien nécessaire en ces temps où les nouvelles ne sont pas toujours très réjouissantes.