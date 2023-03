Conseil communal de Namur : une demande de motion antifasciste, comme à Charleroi

"Le 14 janvier, un groupuscule qui porte des positions d’extrême droite islamophobe s’est manifesté devant le parlement wallon et a distribué des tracts dans le centre urbain ainsi que sur les marchés locaux à plusieurs reprises. Ses messages vont à l’encontre du vivre ensemble", a épinglé Sébastien Vause, membre du Collectif, qui estime que de nombreux activistes d’extrême-droite résidant à Namur portent quotidiennement des discours radicaux et haineux dans l’espace public et sur le Web.

Comme à Charleroi

Le 23 janvier, Charleroi a adopté une motion faisant de sa cité une ville antifasciste, ce qui l’engage entre autres publiquement à maintenir le cordon sanitaire. Le Collectif namurois attendait que Namur fasse de même.

Sa motion proposait que la Ville respecte plusieurs engagements comme celui d’empêcher par tous les moyens légaux tant des événements que la diffusion de propos incitant à la haine, au racisme, à l’antisémitisme et au sexisme, ouvertement fascistes et xénophobes sur son territoire.

Le bourgmestre Maxime Prévot (Les Engagés) est revenu sur la manifestation antifasciste organisée lors du dernier conseil communal, le 14 février, qui contestait un rassemblement du parti d’extrême-droite Chez Nous dans un café début février.

"Si cela avait été sur la voie publique, j’aurais pu l’interdire ou le stopper mais c’était dans un lieu privé, précise-t-il. Je n’avais donc légalement pas la faculté ni de l’interdire ni de l’autoriser. Ces réunions sont en général organisées de façon discrète car les organisateurs sont conscients de l’illégalité de leur objet. Ce qui en rend le débusquage plus compliqué. Ça n’empêche pas la Ville d’être vigilante."

Une interpellation qui fait sens

Pour le mayeur, l’interpellation du Collectif fait sens et a le mérite d’interpeller la Ville sur ce qu’elle peut faire pour contrer la montée des idéologies extrémistes. "Namur peut se positionner comme ville antifasciste et avec conviction car la lutte contre l’extrémisme fait partie de notre ADN", dit-il.

La motion proposée par le Collectif reprend les différents articles de celle présentée à Charleroi mais Namur a des spécificités que Charleroi n’a pas et vice-versa. "Si on veut que cela fonctionne, il faut travailler avec nos particularités locales, nos forces et faiblesses. Mais sachez que nous veillerons, dans nos actes et nos expressions, à incarner les objectifs de cette motion et à rester une ville capitale résolument lumière parmi les ténèbres des extrêmes", a-t-il conclu.

Des fonds européens pour une ville apaisée

Des projets vont être concrétisés grâce aux financements européens, dont le piétonnier.

Le conseil a pris acte de la programmation 2021-2027 des fonds Feder (fonds européen de développement régional) et de la sélection du portefeuille «Namur ville apaisée, végétalisée et conviviale». Sous cette dénomination, on retrouve quatre projets : l’extension du piétonnier (budget total estimé à 3230000 € dont 323000 € de financement communal); le parcours et les jeux urbains dans les quartiers historique et de la gare (budget total estimé à 1669000 € dont 166900 € financés par la Ville), l’ambiance nocturne et le renforcement de la sécurité nocturne (budget total estimé à 360000 € dont 36 000 € de la Commune) et, enfin, les espaces de livraison de proximité (budget total estimé de 318000 € dont 31800 € de la Ville). Comme on le constate, la Ville intervient à chaque fois à hauteur d’environ 10 %.

Enthousiasme unanime

Tous les partis se sont réjouis que la Ville obtienne pour la 2e fois d’importants fonds européens. «Si nos dossiers ont pu être retenus, et pour 100 % des moyens sollicités, c’est parce qu’on a veillé une nouvelle fois à travailler sur des dossiers de qualité», dit Maxime Prévot, rappelant que les budgets européens sont complétés par des subsides wallons (à travers la PIV, soit la politique intégrée de la Ville) et de la Ville donc.

L’échevine de l’Attractivité urbaine et la Mobilité, Stéphanie Scailquin, a de son côté rappelé qu’un comité de suivi était en place depuis quelques mois concernant le piétonnier avec différents représentants d’usagers du centre-ville. «De ce comité, émanent plusieurs groupes de travail, affirme-t-elle. L’objectif est de rédiger le cahier des charges pour l’été afin de trouver l’exploitant de la navette (pas d’office le TEC) qui devra être opérationnelle pour le début des travaux en 2024 (et assurer une mobilité durant tout le chantier).»

Quant aux questions liées aux accès, aux PMR, aux livraisons, à l’attractivité, etc., elles continueront aussi d'être étudiées, assure-t-elle, afin que l’équilibre soit trouvé entre les besoins des uns et des autres.

Motion adoptée pour le master en médecine, recalée pour les machines à billets

De motions, il en était question aussi du côté du PTB. Le chef de groupe Thierry Warmoes en a présenté deux.

La première motion se souciait de la pénurie de médecins et visait à soutenir la création d’un master en médecine générale à l’UNamur. L’université avait d’ailleurs alerté l’opinion publique et les politiques sur la nécessité d’un cycle de spécialisation en la matière lors d’une conférence de presse que nous vous relations dans nos colonnes le 15 mars. Cette motion a été approuvée par tous les partis sauf par le MR (dans la majorité avec Les Engagés et Écolo) qui s'est abstenu.

Une motion « redondante »

Cela n’aura échappé à personne : le nombre de distributeurs de billets est en chute libre. Selon la Fédération belge du secteur financier, la Belgique comptait 8 259 distributeurs en 2008 contre 4 232 en 2020. Notre pays n’en compterait plus que 3500 d’ici 2024. Le PTB a donc proposé une nouvelle motion «actualisant et enrichirissant» une première adoptée à l’unanimité par la Ville le 29 juin 2021 car la situation s’aggrave. «À Namur, seules huit de ses 26 sections disposent encore d’au moins un distributeur de billets, expose Thierry Warmoes. Même dans l’hypercentre commercial de Namur, de nombreux distributeurs de billets ont été supprimés (rues des Croisiers, des Carmes, de Marchovelette, Godefroid, etc).»

Le problème est d’autant plus prégnant dans les quartiers et les villages mal desservis par les transports publics et pour les personnes ayant du mal à se déplacer. Stéphanie Scailquin (Les Engagés) a estimé que cette proposition de motion était redondante par rapport à la première.

Une première motion visant à limiter l’interdiction de toute nouvelle suppression de distributeurs de cash avait déjà été adoptée en juin 2021. ©EdA

Angle des rues des Carmes et Saint-Jacques : six distributeurs très bientôt

L’échevine assure que la Ville met tout en œuvre pour améliorer les choses sur le terrain en concertation avec le Conseil consultatif communal des aînés, les réseaux bancaires et les associations de commerçants. D’après elle, il y a des contacts réguliers avec Batopin (qui regroupe les quatre principales banques belges) «qui se montre assez ouvert à la discussionet à l’écoute».

Une dizaine de réunions a été organisée et différentes solutions ont été évoquées : le réseau Night & Day, les bâtiments publics, travailler avec des enseignes de supermarchés, etc.

Des zones à privilégier pour pallier le problème ont été définies (Namur centre-ville, Jambes, Salzinnes, Bouge, Belgrade, Wépion, Erpent, Naninne). Ainsi, dans la corbeille par exemple, des distributeurs Batopin sont installés à la gare et le maillage devrait être complet pour 2024. «Il y aura très prochainement cinq distributeurs intérieurs et un à l’extérieur à l’angle des rues Saint-Jacques et des Carmes, assure-t-elle. Un permis d’urbanisme doit être validé. Batopin recherche un autre emplacement vers la Confluence.» À Jambes, un distributeur devrait être installé près de la gare en été et un autre pourrait voir le jour avenue Prince de Liège. «Le cash doit rester un service pour tout un chacun», conclut-elle. La motion a finalement été rejetée.

Piscine de Saint-Servais : la cafèt’ cherche toujours preneur

Le conseil communal a décidé de relancer le cahier des charges pour l’exploitation de la cafétéria de la piscine Louis Namêche car il n’y a pas eu d’offre en octobre et novembre 2022. La redevance pourrait être revue à la baisse, passant de 800 à 600 € par mois. Le bassin est dépourvu d’un espace horeca depuis sa réouverture début 2020.

La piscine de Saint-Servais a questionné Thierry Warmoes (PTB). Pourquoi a-t-elle été fermée du 8 au 13 mars? Quelles dispositions sont prévues pour qu’elle soit fiable et opérationnelle quand celle de Jambes sera fermée pour travaux? «C’est à nouveau l’armoire de régulation du chlore qui a subi quelques défaillances, a expliqué Tanguy Auspert (Les Engagés), échevin du Patrimoine. L’atmosphère humide et chlorée s’est infiltrée dans l’armoire en question. L’intervention a duré cinq jours, le temps de trouver les pièces de rechange. D’habitude, le délai est de 4 à 8 semaines.»

Pour assurer la fiabilité de la piscine, l'échevin ajoute que le nécessaire est effectué pour remplacer l’armoire et la déplacer vite. «Mais cela nécessite un cahier spécial des charges vu que le montant annoncé se situe entre 50000 et 60000 €», prévient-il. Ce conseil a été l’occasion pour lui de rappeler que les travaux de rénovation de la piscine de Jambes débuteront en septembre et non en juin. Ils dureront 14 mois, soit jusqu’à fin 2024, si tout va bien…