7 ans des attentats de Bruxelles : des mois de procès "émotionnellement éprouvants" pour des avocats dinantais

Sept ans plus tard, place au procès, aux souvenirs, aux témoignages bouleversants. Depuis deux semaines, la parole est aux victimes. Elles sont un millier en tout. Un tiers d’entre elles est défendu par le collectif d’avocats constitué au sein de l’ ASBL Life4Brussels sous l’impulsion d’une avocate du barreau de Dinant : Valérie Gérard. Elle a réussi à rallier autour d’elle 13 confrères, dont de nombreux Dinantais.

Depuis le 5 décembre dernier, date du début du procès, ils se rendent à tour de rôle aux audiences à Bruxelles. " On essaie d’y aller chacun en moyenne une fois par semaine, confie Maître Gérard, la cheville ouvrière de ce groupement inédit d’avocats. On essaie qu’il y ait au moins un avocat par audience."

Solidarité entre confrères

Chaque avocat du collectif ne défend pas telle ou telle victime. Chacun connaît l’ensemble des dossiers. "C’était une volonté de ma part, souffle l’avocate qui professe au cabinet de Me Pirson à Rochefort. Cela permet justement de se relayer. L’idée, c’est que tous les avocats interviennent pour toutes les parties civiles. On essaie de se répartir les tâches, les analyses, en fonction des contenus, du type d’audience, des agendas. Mais l’idée n’était pas de se répartir les dossiers entre avocats."

À force, une solidarité s’est créée entre confrères de cabinets différents. " On échange tous les jours, mais on ne se voit pas chaque jour physiquement. C’est impossible. On utilise surtout WhatsApp pour communiquer. J’ai l’impression d’être avec eux depuis des semaines." Un système de communication spécifique avec les victimes a aussi été mis en place.

Des salles vides

Pour suivre un tel procès, il faut s’accrocher. " Honnêtement, ce sont des audiences qui ne sont pas évidentes. C’est très prenant", confie Valérie Gérard qui a elle-même été touchée de près par les attentats. Sa nièce a perdu la vie lors de l’explosion de Maelbeek. Les auditions des témoins, pour elle, "c’était un moment assez émouvant".

Ce qui la surprend au procès: les salles d’audiences vides. "Certaines victimes viennent témoigner. Mais les gens ne restent pas. Sur place, il n’y a pas grand monde. Par contre, beaucoup de victimes suivent le procès en web radio."

Pour les témoins, ce procès est anxiogène. "On essaie au maximum de les rassurer mais ce n’est pas facile. Après 7 ans, c’est compliqué pour beaucoup d’aller témoigner."

D’ici quelques semaines, il sera question de plaider face aux jurés et à la cour. Le collectif d’avocats s’organise. " On souhaite au maximum individualiser les plaidoiries. C’est tellement particulier d’un dossier à l’autre. On reste attentifs aux demandes des victimes, on s’adapte. On est en train de réfléchir à la meilleure manière de procéder et de se répartir les interventions. La ligne n’est pas encore arrêtée."

Passer à autre chose

Depuis que le procès a commencé, la jeune maman ne travaille pratiquement plus que sur des dossiers pénaux ou civils liés aux événements terroristes du 16 mars 2016. En parallèle, depuis 7 ans, elle se bat auprès des politiques pour améliorer le statut des victimes en Belgique. Un combat qu’elle mène avec conviction, malgré la lourdeur du sujet. Doucement, elle ressent le besoin de tourner la page.

"Émotionnellement, c’est éprouvant. Il y a les discussions avec les victimes, mais aussi les discussions avec les parlementaires pour faire bouger les choses. Je ne vais pas dire que je suis pressée que ça se termine mais j’aspire à passer à autre chose. En attendant, le procès n’est pas fini. On ne peut et on ne va pas abandonner."

Le soutien de ses confrères est précieux. "Je tiens le coup parce que je ne suis pas seule, parce que je peux compter sur les collègues. Car le plus difficile, c’est de se retrouver dans cette bulle et de rester objectif." Elle conclut: "Je suis très reconnaissante envers les avocats qui interviennent à mes côtés. Je les vois prendre sur eux, mentalement, mais aussi financièrement. Certains reçoivent les victimes le week-end. Ils se démènent, ils y mettent du cœur. Cela me procure beaucoup d’émotion. C’est quelque chose que je garderai en mémoire."