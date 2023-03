Transition en Condroz-Famenne: 30.000€ pour les entreprises

Ils ont pour mission de mettre en place des actions répondant aux besoins des entreprises du territoire afin de contribuer au développement de leurs activités.

La récente crise énergétique a mis en lumière la vulnérabilité de nombreuses entreprises face à l’augmentation du prix de l’énergie. Dès lors, il parait plus que jamais nécessaire de les aider à réaliser des investissements pour diminuer les montants de leurs factures d’énergie, tout en contribuant à réduire leur empreinte environnementale.

Dans ce but, le GAL Condroz-Famenne et le GAL Pays des Tiges et Chavées lancent un appel à projets destiné aux entreprises implantées sur les communes qu’ils couvrent

Les objectifs: réduire les consommations d’énergie des entreprises du territoire, augmenter la production d’énergie renouvelable des entreprises, permettre aux entreprises désirant diminuer leurs consommations d’énergie à produire et utiliser des énergies renouvelables, soutenir les entreprises qui se sont déjà lancées dans une démarche de transition énergétique et qui ont un projet en cours de réalisation, etc.

Pour des investissements en 2023

L’appel à candidats est ouvert à toute forme d’entreprise disposant d’installations sur le territoire d’une ou plusieurs des quatre communes du GAL Condroz Famenne (Ciney, Hamois, Havelange et Somme-Leuze) ou des trois communes du GAL Pays des Tiges et Chavées (Assesse, Gesves et Ohey).

Plusieurs lauréats seront désignés par le jury et remporteront chacun un soutien financier d’un montant maximum de 5 000€. Chacun des deux GAL se réserve le droit d’attribuer un budget total de 15 000€ pour cet appel à projets, ce qui porte le montant total de celui-ci à 30 000€.

Les factures présentées devront être relatives à des investissements réalisés entre le 1er janvier 2023 et le 31 octobre 2023 au plus tard.

Les participants doivent remplir et renvoyer un formulaire d’inscription pour le vendredi 7 avril. Ils devront ensuite remplir et renvoyer un dossier de candidature pour le 12 mai au plus tard.

Contact: Lucas Radoux, chargé de mission Economie, via lucas@condroz-famenne.be ou 0492 60 50 92.