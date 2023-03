Rochefort: trois jeunes filles lauréates du tournoiu d'éloquence

Vingt étudiants venant de douze écoles de la Famenne: avaient répondu à l’invitation du Lion’s club de Famenne-Rochefort qui organisait la 3e édition de son tournoi d’éloquence. Ces jeunes venaient des Instituts St-Roch et St-Laurent de Marche-en-Famenne (4), l’athénée de Rochefort (3), l’Institut Jean XXIII de Jemelle (2), le Collège d’Alzon de Bure (1) et l’Institut Notre-Dame du Sacré-Coeur de Beauraing (2), l’athénée royal Condroz-Meuse de Ciney (2) et l’École technique de l’institut St-Joseph de Ciney (2) et mê École secondaire libre, de St-Hubert (3) et l’Institut St-Joseph Sacré-Coeur de La Roche (1). Des éliminatoires avaient eu lieu à Jemelle, fin janvier et huit étudiants avaient passé le cap: un garçon et deux filles de l’École secondaire libre de St-Hubert, deux de l’Institut JeanXXIII de Jemelle, deux de l’Institut St-Laurent de Marche-en-Famenne et une de l’athénée royal de Condroz-Meuse avaient réussi ce cap.