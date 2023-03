Fernelmont: le conseil communal des enfants sur les rails

Ce vendredi 17 mars, à la maison communale, les nouveaux élus ont été reçus devant une belle assemblée composée des autorités communales et des parents des enfants.

La bourgmestre Christelle Plomteux a procédé à l’accueil et a d’abord félicité les (toujours) jeunes conseillers sortants, pour le bon travail réalisé durant leur mandat, mais aussi les nouveaux élus pour le courage dont ils ont fait preuve en se présentant sur les listes électorales. Christelle Plomteux a exhorté les nouveaux conseillers à mener à bien des projets pour l’ensemble des habitants de Fernelmont et notamment poursuivre les activités intergénérationnelles comme celles menées à la maison de repos de Marchovelette, par le conseil des enfants sortant.

Enfin, la première citoyenne de Fernelmont a souligné l’investissement et le dynamisme de Stéphanie Grevillers et de Chantal Bourgeois qui animent les réunions du conseil communal junior et aident les jeunes élus à concrétiser les projets

L’échevine de l’Enseignement, Anne Paradis, a présenté les 9 élus sortis des urnes avant que ceux-ci prêtent serment. Il s’agit de: Antoine Caussin, Forville ; Élisabeth Van Der Perre, Franc-Waret ; Eloane Grégoire, Cortil ; Gauthier Despineux, Bierwart ; Henry Labar, Hemptinne ; Jeanne Huberty, Marchovelette ; Lilou Sterckx, Noville ; Loris Cap, Forville ; Mattéo Dorval, Hingeon.