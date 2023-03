Courrière: les 3 éoliennes opérationnelles dès septembre

Le chemin du Chaffour, entre Maillen et Courrière, s’enfonce dans la campagne. Vendredi, les jeunes des différentes écoles de l’entité, munis de bottes et d’imper, fort utiles vu le temps, ont pu visiter l’endroit et poser toutes les questions sur la société, la construction d’une éolienne, ses différents éléments et son fonctionnement. Dimanche, 150 personnes ont visité le site.