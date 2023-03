Budget participatif à Assesse: 21.000€ disponibles pour les citoyens

En 2021, la Commune d’Assesse avait octroyé un montant de 21.000€ pour soutenir des projets citoyens. On reste sur le même montant pour cette nouvelle édition 2023. Chaque projet pourra bénéficier d’un soutien allant jusqu’à 7.000€.

Les habitants et les associations locales sont invités à proposer des idées pour leur commune puis à choisir, ensemble, le ou les projets qui seront financés par cette enveloppe.

Pour Julien Delfosse, échevin de la Participation citoyenne, cette nouvelle édition démontre la volonté communale de laisser une place plus active au citoyen sur l’affectation du budget communal. Le politique local doit gérer beaucoup de matières et assurer les services de bases pour la bonne gestion d’une commune au profit de la population. Lorsqu’il s’agit de développer des politiques d’aménagements et d’amélioration du cadre de vie, l’avis et le choix des citoyens est encore plus important.

J. Delfosse, 0498 644 361. –https ://www.assesse.be/

julien.delfosse@assesse.be