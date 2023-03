Andenne: le retour du carnaval des ours et de sa "cage aux demoiselles" (vidéo)

carnaval Andenne 2023 ©ÉdA

"Le principe est assez simple, explique Guillaume Bouchat, chef de troupe des scouts d’Andenne. Notre cage, tractée par un véhicule, est entourée de scouts, c’est-à-dire devant, autour, derrière, et même au dessus. Certains partent en repérage, ils"capturent"les filles, et les ramènent vers la cage. Une fois en cage, elles y restent un temps totalement aléatoire, parfois deux minutes, parfois 10. Parfois, on les libère toute d’un coup."

D’autres ours se chargent de les taquiner avec des confettis, tandis que quelques-uns gardent la grille fermée "Ils font rentrer les nouvelles prisonnières en essayant quand bien que mal de retenir les autres qui veulent bien sûr s’échapper. Tout ceci se fait dans la bonne humeur, dans la bonne entente et évidemment avec leur consentement."

Les scouts ont à nouveau "capturé" les filles. ©ÉdA – Florent Marot

Et le respect du consentement des filles, Guillaume l’impose à sa troupe, "Il est hors de question de forcer une fille à entrer si elle ne le souhaite pas, je l’ai encore bien rappelé à mes scouts avant le départ. En général, ce sont des amies ou des connaissances, mais aussi parfois des filles prises au hasard. On a aussi des familles qui connaissent la cage qui nous demandent pour y mettre leur fille, leur sœur. Si elles montrent un réel signe de résistance, de refus ou qu’une fois en cage elles insistent pour sortir, on ne les retient évidemment pas et on laisse tomber directement. C’est surtout de la raillerie dans une ambiance bon enfant, on veut s’amuser, pas embêter."

Des volontaires

Si certaines jeunes filles partent en courant, d’autres n’hésitent pas à attirer l’œil des ours pour pouvoir y rentrer. "Je trouve ça marrant, s’exprime l’une d’elle, j’ai l’impression de participer au carnaval aussi à ma façon." À l’intérieur de la cage, malgré la chaleur, la bonne ambiance est reine. "Ils ne sont pas tendres avec nous au niveau des confettis, mais entre nous on rigole bien. On chante et danse aussi beaucoup." Et lorsque tout le monde s’y met, la cage jaune rebondit presque sur ses roues.

Des filles, mais aussi des garçons

La troupe des scouts andennais a bien conscience que leur folklore peut faire réagir les non-initiés. "Je ne sais plus dire exactement de quand elle date, mais je connais des anciens scouts âgés de 50 ans qui le faisaient déjà à leur époque, cela fait des dizaines et des dizaines d’années que la cage existe, alors il y a forcément déjà eu quelques inquiétudes du côté du public, mais pour la grosse majorité, le concept ne pose pas de problème. Il est clair que si une fille veut que son copain rentre avec elle, on ne va pas lui interdire. Il y a aussi certains de nos scouts qui sont parfois dans la cage avec les filles. On réfléchit aussi à une évolution".

Soleil et sourires pour le retour du carnaval

Alors que beaucoup attendaient la pluie, c’est finalement sous le soleil, mais sous une pluie de confettis que les 600 ours de cette édition 2023 du carnaval des ours se sont retrouvés. Dans une bonne ambiance générale, le public réuni en masse s’est laissé prendre au jeu du carnaval le temps d’une après-midi. "On vient faire la fête, ça nous a trop manqué", s’expriment certains ours, difficilement reconnaissables avec leur maquillage de circonstance.

carnaval Andenne 2023 ©ÉdA

On a vu toutes sortes de déguisements, dans le public, mais aussi dans le cortège. Aux côtés des ours, certaines troupes jouaient la carte de l’originalité, notamment un grand char sur le thème de Star Wars, un autre nommé "l’entrée du paradis" avec différentes personnalités décédées tout autour ou encore Le Gendarme de Saint-Tropez. Dans le public, le plaisir se faisait sentir "Plein de sourires autour, chez les enfants, c’est beau à voir. C’est important de revenir pour son folklore, on serait venus même s’il avait plu, mais avec ce soleil, c’est génial", s’exprimait une Andennaise très enjouée.