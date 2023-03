Namur : un chantier pour l’aménagement multimodal de la N4 entre Jambes et Erpent dès le 20 mars

Ce 20 mars va démarrer un chantier visant à réaménager la portion de la nationale 4 entre Jambes et Erpent, soit l’avenue de Luxembourg et la chaussée de Marche. Ce chantier s’inscrit dans les politiques de mobilité déployées par la Ville de Namur et la Région. Il visera à pérenniser, rénover et améliorer les aménagements cyclo-piétons déjà existants.