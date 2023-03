Namur: "regards croisés" de 14 artistes au Delta

Organisé par l'ASBL Place Ô Arts, cet événement a pour ambition de promouvoir des artistes locaux, rassemblés sous une même coupole. "Il s'agit de leur donner accès gratuitement à une salle de prestige grâce au soutien que nous disposons auprès de la Ville et la Province de Namur", explique Christine Donjean, cofondatrice de l'association.

De quoi permettre aux personnes exposées de bénéficier d'un public plus large au sein de la communauté namuroise. "Nous leur demandons non seulement d'être présentes durant l'exposition, mais aussi d'interagir avec les visiteurs pour stimuler la découverte du monde de l'art", ajoute Christine.

Membre depuis trois mois à Place Ô Arts, Françoise Giaiotto, conceptrice d'œuvres en porcelaine, apprécie cette initiative qui permet de tisser des liens avec le public, mais aussi entre créateurs. "C'est intéressant de pouvoir tant rencontrer d'autres artistes namurois que de réfléchir au lien entre nos travaux", estime la plasticienne.

À l'avenir, l'ASBL ne cache pas son ambition de rendre la capitale wallonne incontournable pour tout amoureux des beaux-arts.

Tremplin pour les artistes

L'art jadis jugé "non-essentiel" lors de la crise Covid, Christine Donjean et sa partenaire Laurence Clacens ont décidé d'unir leurs compétences dans la communication pour fonder Place Ô Arts. Une démarche destinée à soutenir les artistes malmenés par les mesures de confinement. "Nous avons opté pour une plateforme numérique qui rassemble des artistes namurois tout en proposant des expositions quatre fois par an", raconte Laurence Clacens.

Pour intégrer le collectif, chaque artiste, amateur ou professionnel, doit alors soumettre sa candidature auprès d'un comité de sélection. "Christine et moi-même n'étant pas du métier, nous nous sommes entourés de dix professionnels dans ce comité comme gage de qualité", souligne Laurence. Et après le Delta, la qualité devrait être encore au rendez-vous lors des deux expositions suivantes de l'ASBL dès le 17 avril, à la Galerie du Beffroi, et le 1er août sur le site des Bateliers.