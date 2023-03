Depuis lundi soir, Grégory Gillain est sur un nuage. Le jeune chef de 39 ans à la tête de la Grange d’Hamois a décroché sa première étoile au guide Michelin. Il s’agit d’une surprise totale pour la petite équipe qui a ouvert ce restaurant sans chichis il y a neuf mois à peine. Depuis l’annonce de cette étoile, le téléphone ne cesse de sonner.

2) Master en médecine générale : l’UNamur sort ses arguments

L’Université de Namur souhaite organiser un master de spécialisation en médecine générale. Pour ce faire, elle a besoin d’obtenir une habilitation auprès de la Fédération Wallonie Bruxelles. La ministre libérale Valérie Glatigny s’y oppose. Lors d’une conférence de presse organisée ce mardi, l’UNamur a fait valoir ses arguments. Selon l’institution, l’organisation de ce Master permettrait de favoriser l’installation de médecins généralistes en zones rurales, dans le sud de la province de Namur et dans la province de Luxembourg, où la pénurie devient cruelle. Néanmoins, au niveau politique le blocage est total entre PS et MR, au point de faire vaciller le gouvernement de la Fédération Wallonie Bruxelles.

3) Les Chinels à Fosses et le Carnaval des Ours

Ce week-end s’annonce festif en province de Namur entre le Carnaval des Ours à Andenne et le carnaval de Fosses. Un événement marquant cette année : le retour des Dames dans le Cortège des Chinels. Celle-ci n’avait plus dansé depuis 1936.