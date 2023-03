La fin de la guerre du grès, à Arbre ?

"Il faut avancer", déclare d’emblée la présidente siégeant au civil, à Namur. Et sur ce point, tant la défense du plaignant que le conseil de la carrière de grès à Arbre semblent d’accord. Le dernier jugement en date, prononcé devant la même juridiction en 2020, a sollicité la réouverture des débats. En cause ? Des questions toujours en suspens dans le chef du particulier. À ce stade, son conseil estime qu’il faudrait un plan de gestion des déchets et une remise en état des buttes qui isolent la ferme de la carrière.