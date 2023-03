Un homme et une dame, âgés d’une soixantaine et d’une septantaine d’années, se laissent guider par leurs pulsions, en pleine rue. "Ils sont assis sur un banc. Monsieur baisse son pantalon et madame entame une fellation ", rappelle le président Jadin lors de l’audience de vendredi matin à laquelle les deux prévenus, poursuivis pour exhibitionnisme, font défaut.

À l’arrivée de la police, la dame n’est plus là. Elle était repartie au night-shop pour acheter de quoi boire. "Monsieur avait déjà bu 4 à 5 canettes de Gordon à 11% ", rappelle encore le président.

À son retour, les deux protagonistes nient dans un premier temps les faits qui leur sont reprochés. Mais les caméras du centre-ville n’ont pas manqué une miette de la scène.

Face à cet élément, ils sont obligés de reconnaître l’évidence. "Je voulais rentrer à la maison mais lui voulait que ça se fasse tout de suite. Ce n’est pas un Italien pour rien, il a un grand appétit", dira la dame aux policiers.

Son compagnon précisera quant à lui que ce n’était pas la première fois qu’ils pratiquaient de la sorte en rue, "sans être vus". Qu’il avait "une envie soudaine et un besoin à assouvir".

"C’était un dimanche en pleine après-midi, il aurait pu y avoir des enfants", souligne le parquet de Namur dans son réquisitoire. Heureusement, ce n’était pas le cas. Six mois de prison sont requis. Le jugement sera rendu le 21 avril.