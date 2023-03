Le 7 mars 2020, il a commis un vol qualifié dans une habitation d’Andenne, lors duquel il a dérobé de l’argent et des bijoux, alors que la propriétaire des lieux était présente. Le prévenu a ouvert une porte non verrouillée et s’est servi. "Je reconnais et je regrette, j’ai tout de suite reconnu le jour de mon arrestation, j’étais dans une situation désespérée, on venait de détecter une maladie du cœur à mon père."

L’auteur a été surpris par le propriétaire des lieux, dans son habitation. Le prévenu venait de Roumanie et se rendait en Allemagne, où l’attendait un contrat de travail. Les bijoux et l’argent ont été restitués.

Vu l’absence d’antécédent de son client, son avocat plaidait la suspension simple du prononcé de la condamnation. Vendredi, le prévenu a été condamné à une peine de 10 mois de prison, cette fois assortie d’un sursis de 4 ans.