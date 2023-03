Conseil communal: les chemins d'Ingremez au prochain conseil communal

En prévision de ce conseil, Bruno Berlemont (PS), fervent marcheur et randonneur, a envoyé une missive à l’ensemble des conseillers. Il rappelle que 556 courriers individuels, à ajouter à la pétition en ligne de près de 90 signataires, se sont opposés à cette décision de suppression de ces chemins. Il met aussi en garde: si cette modification est acceptée, cela engendrera d’autres demandes du même genre qu’il sera dès lors difficile de refuser. Il met en avant diverses pistes de solutions mises en pratique ailleurs. L’élu socialiste aura certainement l’occasion de développer son point de vue lors du conseil communal.

Le conseil devra également approuver les plans de voirie pour réhabiliter et sécuriser la N5/E420 entre Fraire et Philippeville sur un tronçon de 5,8 km. Les dotations communales pour la zone de police, la zone de secours Dinaphi et de la Régie Communale Autonome "Centre Sportif Local" seront approuvées.

Dans un autre domaine, Phil’Citoyens déposera un point d’information relatif à la prolifération du frelon asiatique. L’an passé, un gros nid de 80 cm de diamètre a été détruit, à Franchimont. Phil’Citoyens va proposer au Collège de convoquer une réunion de concertation à destination des apiculteurs mais aussi des horticulteurs, des particuliers, du Parc Naturel Viroin-Hermeton et de la Zone de Secours.