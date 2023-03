Conseil communal de Gembloux: Un nouveau règlement d’ordre intérieur pour plus de transparence

Pour la plupart, les modifications apportées relèvent de ce que l’on appelle dans le jargon "un toilettage", visant surtout à se conformer aux prescrits légaux. Malgré tout, certaines d’entre elles apportent des avancées, singulièrement en matière de transparence. Ainsi, les conseillers communaux auront accès à l’ensemble des documents utiles, à distance, au moyen d’une plateforme dédiée. Les citoyens pourront également consulter les projets de délibération via le site Internet Délibérations.be. Surtout, les prochaines séances du conseil communal seront diffusées en direct sur le site de la Ville. Le matériel a été acquis. Il est en cours d’installation.

Dans les rangs de l’opposition, la socialiste Valérie Hautot a tenu à souligner ces avancées démocratiques qui permettront aux citoyens de mieux suivre les dossiers qui les concernent directement et de mieux comprendre les décisions prises par les élus locaux. Cependant, Valérie Hautot a regretté qu’il ait fallu si longtemps avant de voir le texte adapté et a déploré le manque d’une écriture plus inclusive. Un bémol bien entendu par le bourgmestre Dispa qui a expliqué que l’option retenue avait été concertée avec les services. Elle relève d’une facilité de travail pour les agents.

Mais par dessus tout, la socialiste a regretté l’absence de droit de réponse lors des questions d’actualité. "Certains thèmes méritent plus qu’une simple question/réponse et tous les thèmes ne sont pas sujets à l’ajout d’un point à l’ordre du jour du conseil. Nous en avons discuté lors de la commission." Considérant qu’il s’agissait d’un élément non-négociable pour son groupe, celui-ci a décidé de s’abstenir lors du vote. Les deux autres groupes d’opposition en ont fait de même.

On notera que le souhait de l’amarante Carlo Mendola de voir les conseillers communaux autorisés à arborer une écharpe aux couleurs de la Ville lors d’événements officiels n’a pas été rencontré. Le bourgmestre a évoqué un manque d’assise juridique, bien que d’autres Communes n’hésitent pas à le faire.