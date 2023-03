Lives-sur-Meuse: le rond-point sur la N90 maintenu, le Ravel éclairé

Le provisoire peut désormais être considéré définitivement provisoire. C’est en résumé ce qu’il faut comprendre d’un échange entre le député écolo wallon Stéphane Hazée et son ministre en charge de la mobilité, Philippe Henry. Le premier questionnait le second sur le sort du rond-point installé en 2021 sur la nationale 90 à Lives-sur-Meuse, à hauteur du carrefour avec la rue de Loyers. Cet aménagement avait initialement été prévu pour gérer la circulation durant les travaux de rénovation du pont Collard, par lequel la bretelle de sortie d’autoroute enjambe la N90. S’est alors posée la question de savoir s’il ne serait pas utile de pérenniser ledit rond-point: "Il permettrait de limiter la vitesse des véhicules et de sécuriser le croisement avec la rue de Loyers", explique le député Hazée. Au printemps dernier, le SPW mobilité avait quelque peu modififé le rond-point, l’ovalisant notamment pour l’optimiser. Il fallait ensuite évaluer le fonctionnement de ce dispositif transitoire sur quelques mois, disait le ministre Henry. Réinterrogé par Stéphane Hazée, il relaie maintenant que son administration n’a enregistré aucune remarque négative ni plainte à ce sujet. La phase d’évaluation est terminée désormais et il a donc été décidé que la version provisoire serait maintenue. Quant à avoir une version définitivement définitive, il faudra encore attendre: "La pérennisation de cet aménagement n’étant pas planifiée dans le plan de mobilité et d’infrastructures, ce projet sera proposé dans un futur plan", conclut Philippe Henry.