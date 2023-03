Province de Namur: 32 animations pour les journées wallonnes de l'eau

"Eaudyssée"

Ces journées de l’eau sur la Haute-Meuse et ses affluents débuteront par une grande chasse au trésor intitulée "L’Eaudyssée", qui avait connu un beau succès l’an passé, pour sa première édition. Le principe ? Sept "totems" seront cachés sur la zone d’action du contrat de rivière Haute-Meuse, et cette dernière est vaste. Des indices permettant la localisation de ceux-ci seront diffusés régulièrement sur la page Facebook de l’ASBL ( crhautemeuse) à partir de ce jeudi 16 mars à 20h. La chasse se clôturera le dimanche 2 avril à 18h. Les personnes qui trouveront un des trésors, recevront, en échange du totem, une récompense. Exemples: entrées dans des sites touristiques, bières et produits locaux, livres (évidemment sur le thème de l’eau et de l’environnement) etc. Précisions des organisateurs: les trésors se trouvent dans des lieux publics faciles d’accès, ils demandent un respect des infrastructures, des ouvrages… et bien sûr des cours d’eau !

Barrage aux OFNI’s sur l’Eau d’Heure

Autre initiative des jours à venir: un "traditionnel" barrage aux OFNI’s (Objets Flottants non identifiés) sera installé sur l’Eau Noire (derrière le ciné Couvin) le 16 mars pour y rester tout au long des journées wallonnes de l’eau afin de retenir les déchets flottants. Il servira d’outil de sensibilisation pour les passants.

Spectacle, balades…

Ce vendredi 17 mars à Namur, soirée d’humour et de réflexion autour d’une question: "Quels impacts nos comportements ont-ils sur nos rivières ?" Un spectacle gratuit suivi d’un échange avec des experts dans un cadre exceptionnel: la NEF, église désacralisée transformée en lieu d’événements.

Par ailleurs, la Meuse et 8 de ses affluents seront mis en valeur au travers d’une quinzaine de balades guidées thématiques tout au long des 3 week-ends: le Biron, le Burnot, l’Eau Noire, le Flavion, la Hulle, l’Hermeton, le Ry d’Argent et la Gelbressée.

Notons aussi la visite du moulin de Biron (Ciney) avec ses propriétaires le 19 mars.

Le début du printemps c’est aussi le retour des amphibiens. L’occasion de les découvrir grâce à des balades naturalistes, une sortie nocturne pour aider les batraciens à traverser la route, une conférence ou une exposition.

En surface, la pêche, plus bas, les grottes

Pour ceux qui souhaitent se former, une initiation à la pêche au coup et à la réalisation de mouches sera proposée à Robechies le 25 mars par la Fédération halieutique et piscicole Meuse amont et la Ville de Chimay.

Sous terre, l’eau a aussi façonné des grottes, dont celle de Neptune à Couvin qui pourra être visitée durant trois week-ends. Une balade karstique proposant les premiers résultats d’une étude sur la qualité des eaux souterraines sera aussi prévue à Lesves le 25 mars par la CWEPSS. Le monde souterrain continuera d’être au programme le 26 mars, avec les captages d’eau de Beauraing qui seront mis à l’honneur.

Opération rivière propre

Pour ceux qui souhaitent donner un coup de pouce à la nature, une opération rivière propre de ramassage des déchets sera organisée aux alentours de la carrière de Beauchâteau à Senzeille (Cerfontaine) le 25 mars.

Tourbières, cosmétiques et cinéma

Un microchantier et une visite de deux tourbières à Cul-des-Sarts seront aussi proposés par le parc naturel Viroin-Hermeton et le PCDN de Couvin le 25 mars.

Un atelier de fabrication de produits cosmétiques et ménagers permettra quant à lui de se familiariser aux produits respectueux de nos ressources en eau. Ce sera à Villers-le-Gambon (Philippeville) le 25 mars également.

À Couvin, une exposition photo sur l’Eau Noire, sera inaugurée le 24 mars au centre culturel.

La projection du documentaire "Wallonie sauvage", présentant de superbes images subaquatiques, est prévue quant à elle le 30 mars au cinéma local en présence d’un des 2 réalisateurs.

Visite de la station d’épuration de Maillen

La récente station d’épuration à biodisques de Maillen (Assesse) sera également ouverte avec une visite guidée proposée par l’INASEP le 25 mars à 10h.

Programme complet sur www.crhm.be. Toutes les activités sont gratuites mais plusieurs d’entre elles nécessitent une réservation.