Une exposition à Yvoir pour découvrir le patrimoine subaquatique de la Meuse et de la Lesse

l’ASBL Le Patrimoine de Godinne et les responsables du musée archéologique de la Haute-Meuse ont remercié les institutions et les personnes ayant contribué à l’exposition Archéologie subaquatique. Prospections et fouilles archéologiques fluviales en Haute-Meuse et Lesse. Plus de 300 objets présentés témoignent des activités humaines aux temps préhistoriques, à l’Antiquité, au Moyen Âge et aux Temps Modernes, qu’ils soient issus des prospections, fouilles et dragages en Haute-Meuse ou sortis de la Lesse lors des fouilles menées au Trou de Han et à Walzin. On y trouve notamment une pièce importante: une aiguière en laiton mosan de la première moitié du 15e siècle, trouvée lors des fouilles menées par l’AWaP, l’Agence wallonne du Patrimoine, en aval de l’île de Houx au dernier jour du récent chômage du fleuve. Céline Honnay-Culot, au nom du patrimoine de Godinne a remercié pour leur partenariat, l’AWaP, le CRAF, Centre de Recherches d’archéologie fluviale, la société des grottes de Han et de Rochefort, la ville de Dinant, la Maison du Patrimoine médiéval mosan, la SAN (Fondation Société archéologique de Namur), le musée du souvenir de Haut-le-Wastia, ainsi que deux collectionneurs amis du musée et la commune d’Yvoir pour leur aide pratique. Jusqu’au 15 juin prochain, il est possible de plonger à la découverte de ce riche patrimoine subaquatique insoupçonné. Le musée est abrité à la vieille ferme de Godinne.