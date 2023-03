Yves-Gomezée: gilles et marionnettes géantes au carnaval

"Cette année, notre société compte cinquante-deux gilles et huit paysannes, un nombre qui augmente d’année en année", constate le président Christophe Pintelon.

Parmi ces dernières, nous avons rencontré Fernanda Aguilera, une jeune mexicaine qui effectue une rhétorique dans notre pays dans le cadre d’un échange linguistique initié par le Rotary.

Quelle ambiance !

"Depuis fin août, je suis accueillie, à Amay, chez Laurence et Vincent Latour qui est originaire d’Yves-Gomezée et qui m’a proposé de découvrir le folklore sa région", nous explique-t-elle dans un français presque parfait.

Pour l’occasion, Vincent, qui joue du tambour de marche, avait troqué, pour la première fois, son costume de marcheur contre celui de gille. Pour sa part, Laurence accompagnait Fernanda dans le groupe des paysannes.

"C’est très gai. Les Belges sont très sympathiques, savent s’amuser et aussi boire un petit verre", poursuit-elle. En début de matinée, les gilles yvetois se sont séparés en deux dans le but de faire profiter un maximum de quartiers de leur présence.

En début d’après-midi, l’effervescence a commencé à s’accentuer dans le centre d’Yves-Gomezée et sur la place Saint-Laurent. Les groupes et chars étaient invités à se présenter devant un jury extérieur chargé d’évaluer leur originalité, la création de leur déguisement, ainsi que leur chorégraphie.

Jury et cortège

Sur le coup de 15 h, le cortège s’est mis en route pour effectuer le tour du village dans une folle ambiance de fête. Des arrêts ont été effectués au café de l’église, à l’épicerie et sur le parking du garage situés à l’autre bout de la localité. Au sein du cortège, nous avons rencontré un groupe composé de quatre jeunes femmes qui surplombaient le cortège avec leurs déguisements de marionnettes géantes.

"C’est un déguisement que nous avions depuis trois ans et que nous devions déjà sortir l’an dernier, mais nous n’étions pas disponibles. Il est constitué de papier mâché, de rembourrage en mousse, de ficelle et d’une foule de petits matériaux de réemploi", détaillent Annick, Amélie, Alix et Émilie. "Voici quelques années, nous faisions partie du comité de la jeunesse. Aujourd’hui, nous continuons à le soutenir en participant au carnaval car il anime le village tout au long de l’année et c’est remarquable".

Elles entretiennent ainsi une tradition qui leur vient de leur maman et qu’elles transmettent, à présent, à leurs enfants. Tout au long du cortège, les différents groupes présentaient une chorégraphie dont le comité organisateur a tenu compte lors de la remise des prix. Avant de se rendre au bûcher dressé au champ de course, les groupes et les gilles ont effectué un rondeau commun au rond-point du terrain de football.

Ce sont les derniers mariés de l’année, Alexandre et Rosalie Porsont-Bauduin, qui ont eu l’honneur de bouter le feu au bûcher.