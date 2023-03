Dinant: les plus beaux paysages mosans mis à l'honneur dans une exposition

L’expo invite à un voyage lithographique et intimiste en Haute-Meuse. On y admire donc des lithographies et on peut y suivre, corolairement, une vidéo montrant comment fonctionne ce procédé d’impression. Celui-ci permet la création et la reproduction à de multiples exemplaires d’un tracé exécuté à l’encre ou au crayon sur une pierre calcaire. Pourquoi choisir l’adjectif pictoresque (ou pittoresque) pour qualifier cette exposition ? Parce que les œuvres exposées auraient aussi été dignes d’être peintes.

On verra d’ailleurs qu’un artiste waulsortois, originaire de la Côte, expose des peintures à partir de paysages mosans qui l’ont frappé. Il est devenu amoureux de la vallée mosane comme l’ont été les auteurs des lithographies exposées. Citons-en quelques-unes: le château de Spontin, le château de Freÿr, l’abbaye de Waulsort, le château de Walzin, la Roche à Bayaux, Montaigle, Mont-Fat, le rocher Bayard, Crévecœur, la Maison espagnole à Bouvignes, Poilvache, la collégiale et la citadelle de Dinant, l’ancien prieuré d’Hastière, les ruines de l’abbaye, Château-Thierry.

Tous ces sites sont situés sur quatre communes: Dinant, Onhaye, Yvoir et Hastière.

Si beaucoup d’œuvres datent du XIXe siècle, les sites n’ont pas beaucoup changé depuis lors, sinon leurs abords. Combien de peintres ont-ils peint Montaigle et le château de Walzin, par exemple ? Combien encore aujourd’hui ces sites ne sont-ils pas photographiés ?

Koen Broucke, un pittoresque d’aujourd’hui

Exposant dans le même cadre, le peintre Koen Broucke, un Anversois devenu Waulsortois. Il a choisi la villa des roses, rue des vignes, pour séjourner en Haute Meuse. Il y habite depuis 5 ans et s’y plaît à merveille. Il est à la fois peintre et, pour son nouveau nid, historien, inspiré par le passé médiéval de la région. Ce sexagénaire serait bien le disciple d’un autre auteur paysagiste de la Haute-Meuse: Jean-Luc Pierret. Ils sont tous deux impressionnistes.

À la MPMM, il a fait la connaissance d’un historien avec lequel il travaille: Frank Huygens, guide de la région dinantaise. Koen est passionné des œuvres de Wiliam Turner et comme lui manie le pinceau, tant sur des paysages que des portraits.

À propos de sa région d’accueil, il dit: "J’y ai le plaisir de la découverte." Il peint les ruines de château-Thierry, l’ancienne abbaye de Waulsort depuis les bois de la rive gauche de la Meuse ou depuis le sommet des rochers des Crétias, la Maison espagnole, les ruines du château de Montaigle, la destruction du Grand Hôtel Regnier ou encore le port de Waulsort lors des inondations de juillet 21.

L'expo en pratique

L’exposition est assortie d'un ouvrage : Pictoresque, un voyage lithographique et intimiste dans le Namurois, dans la collection Namur, histoire et patrimoine, de la société archéologique de Namur (SAN). On peut se le procurer à la MPMM et auprès de la SAN.

L'expo est ouverte jusqu'au 10 septembre 2023. Jusqu'au 31 mars, de 10h à 17h. Puis, du 1eravril au 10 septembre, de 10h à 18h. Fermeture le lundi. Des visites guidées pour groupes et scolaires sont possibles sur demande au 082 223616.

Des visites guidées thématiques

La MPMM organise des visites, pour confronter les lieux à leurs représentations. À vos agendas : les ruines du château médiéval de Montaigle : le 2 avril à 15h. Les jardins du château et la grotte des Moines à Freÿr : le 7 mai à 15h. Le château de Spontin : le 4 juin à 15h. Promenade dans le village et parc de Waulsort, le 6 août à 15h. Balade aux environs du château de walzin, le 8 septembre à 13h. Enfin, le site médiéval de Poilvache, le 1er octobre à 15h.

Des conférences pour aller plus loin

lithographie du château de Spontin ©Jobard

Un cycle de conférences, cours et excursions (40 €, le cycle complet) permet d’aller plus loin. La MPMM propose d’abord le 20 mars une conférence-cours sur la notion de pittoresque dans les arts visuels européens. Ensuite, le 27 mars, conférence-cours centrée sur la vallée de la Haute Meuse, de 14h à 16h. Enfin, le 17 avril, tels les premiers touristes de la vallée mosane à la Belle Époque, vous pourrez partir en excursion à la découverte de quelques lieux emblématiques de la région dinantaise, accompagnés par Frank Huygens, historien de l’art et guide de la région dinantaise.

Réservations : Fourneau de Monia, info@fourneau-de-monia.eu, 0472 945097.