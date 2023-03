Une année riche en événements et animations à la Citadelle de Namur

Parmi cette vaste programmation, une balade aux flambeaux particulière a attiré notre attention : “Les femmes au pouvoir”, qui aura lieu les 17 et 18 mars à 18h30 et le 19 mars à 11h (sans flambeaux). En plus d’être théâtralisée, elle sera gustative. “Cette balade permettra de découvrir les femmes qui ont marqué de près ou de loin l’histoire de la Citadelle de Namur”, explique Christine Laverdure, directrice du Comité animations de la Citadelle de Namur (CAC). Citons Marie Aline Willems, Dieudonnée Morel, Ermesinde, Marie de Brienne, Marguerite de France, Blanche de Namur, Louise Godin, Marie Thérèse d’Autriche et Yolande de Courtenay. “Ces dames seront représentées à travers une peinture vivante grandeur nature lors des différents arrêts. On a déjà proposé cette balade par le passé mais depuis les modèles des tableaux vivants ont évolués. Nous disposons d’une belle collection de costumes réalisés par une Namuroise passionnée d’histoire. ”

Différents arrêts gustatifs seront proposés dans les lieux Horeca de la Citadelle de Namur : au Château de Namur, au Panorama, au Fief de Namur et au Made in Namur. La réservation est obligatoire avant le lundi 13/03 (70€ sur https://citadelle.namur.be).

La Citadelle accueillera par ailleurs un salon des microbrasseries, les 25 et 26 novembre, de 14h à 20h. “Ce n’est pas un festival. On ne veut faire de concurrence à d’autres événements”, rassure Christine Laverdure. Ce salon s’adressera aux microbrasseurs installés en Province de Namur, qui produisent moins de 12.500 hectolitres/an dans leur propre brasserie. “On veut également que le brasseur soit présent les deux jours du salon pour favoriser les échanges avec les visiteurs, comme lors du salon des vignerons namurois. ” Il devra également être autonome niveau matériel et en règle avec l’AFSCA et les normes de production, de travail et de vente.

Programmation à découvrir sur https://citadelle.namur.be