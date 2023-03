Pascal Warin, un figurant passionné au générique de la série Ennemi public

Dans sa vie professionnelle, Pascal Warin travaille dans la sécurité des écoles. Bien connu pour son travail dans la région beaurinoise, il est également actif en tant que figurant. De manière épisodique, on le retrouve à l’écran. Celui-ci apparaît notamment dans les diverses saisons de la série "Ennemi public". "Il arrive que des personnes viennent vers moi pour me dire qu’ils m’ont vu à la télévision", livre celui qui a endossé le rôle de comédien-figurant suite à une invitation d’un ami sur un plateau de tournage. Depuis lors, le Beaurinois a enchaîné les apparitions dans diverses séries et films tels que Les Rivières Pourpres, Erna At War, Les Trois vengeances de Maître Poutifard, La corde… Il a ainsi pu endosser de nombreux rôles, notamment celui de croque-mort. Mais le plus souvent, c’est pour incarner des personnages en lien avec le domaine de la sécurité qu’il est repris. Dernièrement, il incarnait un policier pour l’ultime saison d’"Ennemi public".