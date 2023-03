Namur: une balade historique et gourmande pour mettre en lumière les femmes de la citadelle

L’occasion d’en apprendre davantage sur les innombrables personnalités féminines, parfois oubliées, qui ont marqué de près ou de loin le site touristique. À l’image de Marie de Brienne (XIII siècle), Blanche de Namur (XIV siècle) ou encore Marguerite de Valois (XVI siècle). "La citadelle étant un ancien site militaire, on y parle souvent des hommes, mais moins des femmes liées à l’histoire de la forteresse", mentionne Christine Laverdure, directrice du CAC. "C’est pourquoi, nous avons décidé de mettre à l’honneur une dizaine d’entre elles qui restent souvent méconnues du public." Quelques clins d’œil feront aussi écho à des figures du centre-ville comme Louise Godin (1845-1939) qui fera édifier avec l’artiste Franz Kegeljan (1847-1921), son époux, un hôtel particulier, rue de Fer, devenu le siège de l’administration communale.

Afin de s’instruire tout en profitant de la beauté du lieu, un guide comédien contera le parcours atypique de ces femmes d’exception, présentées sous la forme d’une peinture vivante "grandeur nature" au fil du parcours. À noter que les visiteurs auront la possibilité, lors des deux premiers jours, de profiter de l’événement en soirée, à la lueur des flambeaux.

Pour se restaurer durant ce périple, le public pourra d’abord profiter d’un apéritif et de quelques zakouskis, au Château de Namur, lors du premier arrêt gustatif. La dégustation se poursuivra ensuite avec la Flammekueches, l’entrée concoctée par le Panorama. De quoi prouver qu’histoire et gastronomie ne sont pas indissociables. "Dorénavant, le secteur horeca est particulièrement bien implanté à la citadelle avec ces deux adresses et le Fief des Natèfs, une nouvelle brasserie qui ouvrira ses portes en mai prochain", souligne Christine Laverdure. En attendant cette ouverture, le public pourra exceptionnellement savourer le plat principal au logis comtal, vestige du Moyen Âge qui abritera le futur restaurant. Et pour clôturer sur une note sucrée, les gourmands téméraires pourront se régaler avec un buffet de mignardises, à l’étage de Terra Nova.

Réservations: citadelle.namur.be