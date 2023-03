Namur: Licencié, il menace sur Facebook de tuer son ex-patron

Le tribunal correctionnel de Namur s’est penché vendredi sur des faits datant de 2017. Michel, le prévenu, travaillait depuis 22 ans comme ouvrier dans une société de la province de Namur. Il a été licencié pour faute grave en novembre 2016, après avoir lancé un couteau en direction d’un collègue lors d’un repas. Un licenciement mal, très mal vécu. Michel a dit par l’intermédiaire de Facebook tout le mal qu’il pensait de l’entreprise qui l’avait occupé par le passé et de son patron. Et les choses sont allées plus loin. Le prévenu a commencé à se filmer, arme blanche à la main, en train de proférer des menaces contre son ancien patron, mais aussi à l’égard de l’épouse de celui-ci.