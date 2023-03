Namur: l'aménagement d'une passerelle cyclo-piétonne avenue Albert Ier pourrait débuter en mai

En février dernier, le député wallon Stéphane Hazée (Écolo) a interrogé le ministre de la Mobilité et des Infrastructures, Philippe Henry (Écolo), pour savoir où en était ce dossier qui, comme il l’a rappelé, s’inscrit conjointement dans un projet plus large de voie verte urbaine devant relier les gares de Namur et de Jambes.

Il y a quelques jours, le ministre Henry a expliqué que le marché portait sur différents éléments. Outre la réalisation de la passerelle cyclo-piétonne proprement dite, une liaison avec des rampes existantes le long du boulevard Cauchy et de l’avenue Comte de Smet de Nayer est également prévue, de même que le renouvellement du revêtement de la passerelle déjà existante du pont du Luxembourg. Le marché porte encore, a souligné le ministre, sur les aménagements d’une rampe d’accès au halage de Meuse, en rive droite, et d’un escalier reliant la partie existante à l’avenue Comte de Smet de Nayer.

À ce stade, a-t-il précisé, la plupart des études techniques sont terminées et plusieurs réunions ont déjà eu lieu concernant l’organisation du chantier et la gestion de la circulation dans le carrefour N4/N80. Ces réunions ont permis de confirmer le lancement des travaux cette année, et plus précisément en mai, sous réserve toutefois des contraintes de circulations qui seraient imposées par la Zone de Police de Namur. En ce qui concerne l’étude du RAVel urbain (la voie verte), celle-ci est toujours en cours, a-t-on encore appris, et les premières esquisses ont déjà été présentées au Service Public de Wallonie.