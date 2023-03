Lustin: une seule semaine de plaines malgré par manque d'animateurs

La plaine sur le thème du carnaval à Lustin Durant ce congé de détente une seule semaine de plaines a pu être organisée à l’école communale et ce par manque d’animateurs. "Le calendrier scolaire du fondamental ne correspond pas avec celui du supérieur ", explique l’échevine Bernadette Mineur-Cremers en charge de l’Accueil Temps Libre, et "malgré les nombreux appels à candidatures via le bulletin communal ou les réseaux sociaux, nous n’avons pas pu proposer deux semaines". Cette semaine s’est passée sous le thème du carnaval avec les trois groupes qui ont préparé un spectacle qu’ils ont présenté aux parents. Les six animateurs, Fatoumata Dieng, Sarah Nollomont, Hugo Wilmart, Mya Lerouge, Soline Heurion et Marie-Amélie Ramsey ont encadré les 50 enfants sous la direction de la cheffe de plaine Lorraine Nollomont. "Nous avons déjà lancé notre recherche pour trouver des animateurs pour le congé de printemps et espérons proposer des plaines les deux semaines de congé, toujours à Lustin", explique l’échevine.