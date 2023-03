La Vache d'ici: Une nouvelle boucherie-boutique ouvre ses portes à Méan

Outre des pièces de viande et de la charcuterie, on retrouve au sein de la boutique de la farine de Verdenne, bière de Miécret (Trap taupe), œufs de la ferme voisine, chez Roosens ou encore du fromage fabriqué à Rendeux par la sœur de Valérie-Anne.

Le couple travaille avec un spécialiste de la découpe, enseignant à l’ICTA (l’Institut des techniques et des commerces agroalimentaires), situé à Suarlée. La charcuterie, les boudins et les jambons sont fabriqués chez un artisan à Izier (Durbuy), où l’on retrouve le goût authentique du jambon et du lard salé à l’ancienne. Le fumage est également effectué de manière traditionnelle, en utilisant de la sciure de chêne. "Nous voulions devenir autonomes", nous dit Anthony, cultivateur et ancien de l’école d’agriculture St-Quentin, de Ciney. Le couple a réalisé son rêve et affirme que les prix de leurs produits sont raisonnables.