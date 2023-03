Elle était connue pour sa gouaille, son langage parfois fleuri et surtout ses chansons entonnées, été comme hiver, dans le piétonnier de Namur. Florence Prinion est décédée il y a deux semaines. Ce mercredi sur la place de Québec, un vibrant hommage a été rendu à celle que l'on surnommait l'Edith Piaf namuroise, en chanson bien sûr.

2. Le quartier de la gare de Namur en travaux pour un an

Les futurs aménagements ont pour objectif d’améliorer la sécurité et le confort des piétons, en supprimant notamment l’îlot central et en agrandissant les trottoirs de l’avenue de la Station. ©ÉdA – Florent Marot

À Namur toujours, alors que la gare des bus vient tout juste d'être inaugurée, de nouveaux travaux d'ampleur démarrent ce lundi dans le quartier. Il est cette fois question d'aménager la place de la station et le boulevard Mélot. Objectif: améliorer le confort des piétons en élargissant les trottoirs et en supprimant l'îlot en voirie situé devant la gare. Le chantier ne sera pas sans impact sur la mobilité. Les automobilistes devront prendre leur mal en patience puisque le chantier est censé durer un an.

3. Le retour de la gent féminine dans le cortège du Laetare de Fosses

Véronique Henrard et sa fille Marie confectionnent sans relâche cinq costumes de dame Chinelle. Et fignolent leurs accessoires ornementaux, de la collerette en organza aux rosaces satinées. Elles seront en effet cinq à oser se noyer, le 19 mars prochain, dans le carnavalesque tsunami masculin. ©ÉdA – 60511770920

Le 19 mars prochain, Fosses-la-Ville vibrera à l'occasion du traditionnel Laetare. Le grand rendez-vous carnavalesque de la localité s'annonce historique puisqu'il marque le retour de la gent féminine dans le cortège. Les femmes étaient absentes depuis 1936. Elles seront cinq à prendre part aux festivités, dont Véronique Henrard qui a initié le mouvement.