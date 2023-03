Grève au Delhaize de Dinant: les travailleurs prennent leur service, mais le magasin reste fermé aux clients

À 8 h 30 mardi, c’était la grève, côté dinantais. À ceci près qu’elle a pris une tournure originale, nous explique un délégué syndical. Si le personnel prévu au rôle prend son poste, les collègues en congé organisent un piquet et empêchent les clients d’entrer. De la sorte, pour l’instant, il n’y a pas de perte de salaire. Mais sous l’enseigne dinantaise, on s’attend à une contre-mesure de la direction.

Une institution, depuis 1977

Sur le fond, à Leffe, on est particulièrement inquiet. La reprise par un franchisé, analyse un membre du personnel, ce sera assurément une perte tant au niveau salarial qu’en avantages par rapport à la situation actuelle.

Cette inquiétude est renforcée car en sus, le Delhaize de la place Cardinal Mercier n’est pas le mieux classé des 128 au niveau du chiffre d’affaires. Bien au contraire, selon un représentant des travailleurs: "On doit être 119e, 120e ou 121e sur 128."

Pour rappel, il y a des années, le groupe avait envisagé la fermeture du site, pour cause de manque de rentabilité. Mais il avait finalement survécu, peut-être grâce à du lobbying local, en partie au moins. Il faut écrire que le Delhaize de Dinant, c’est une institution: il fut le premier supermarché installé sur le territoire de la ville, en 1977. Il y règne depuis toujours une ambiance assez familiale.

Ambiance plombée

Commentaire de l’un des 39 employés: "L’ambiance est plombée." Ça sent le carnage social, estime un délégué syndical: "Sur les 9 000 employés des 128 enseignes concernées, 1 935 travaillent sous restriction médicale. Par exemple, ils ne font pas de rayon à cause de problèmes de dos."

Et de poser la question tout en y répondant: quel sera le sort de ces personnes sous la direction d’un franchisé ? Et notre interlocuteur d’ajouter que la direction actuelle du magasin, elle aussi, est mal: "Ses deux membres ont une voiture de fonction et une carte de carburant. Avec un franchisé, cela relève évidemment de l’impossible, à considérer que ces personnes soient maintenues, ce qui serait étonnant."

Question à un vieux de la vieille du Delhaize de Dinant: un franchisé sera-t-il intéressé par "son" magasin ? Une rumeur circule pour l’instant parmi le personnel, elle n’est pas basée sur du vent: "On a reçu d’un franchisé contacté par Delhaize une copie du message qui lui a été envoyé. Ils sont prêts à brader des magasins pour s’en débarrasser, d’autant plus certains, en fonction de leur situation actuelle."

Voilà un topo de l’ambiance au Delhaize de Dinant. Il sera en grève au moins jusqu’à mardi, date du prochain conseil d’entreprise extraordinaire.

Les Delhaiziens l’ont mauvaise, très mauvaise.