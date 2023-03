Dinant: Tentative d’assassinat au cutter dans un garage

Le tribunal souhaite notamment en savoir plus sur la personnalité de l’individu et sur sa dangerosité. Ce dernier sera prochainement convoqué par un psychiatre et une psychologue dans ce cadre. "C’est une mesure d’instruction supplémentaire", a déclaré le président. Une réouverture des débats est fixée au 25 mai 2023.

Le 23 juin 2022, le prévenu venait à peine de rentrer d’un voyage de quatre mois à l’étranger lorsqu’il s’est rendu dans un garage automobile de la région. Un mois et demi plus tôt, durant son voyage, son épouse lui avait avoué avoir eu une relation avec un garagiste. Elle lui aurait également dit, par téléphone, avoir été victime d’un viol lors d’une seconde scène.

Une fois au garage, le prévenu est allé à la rencontre du patron, à l’étage, puis est redescendu s’en prendre à un mécanicien, qui n’était pas la bonne personne, avec un cutter.

La victime a été touchée au bras en se protégeant le visage. "Sans ce geste, il touchait une zone vitale", précisait la partie civile.