80 scrabbleurs dont un champion du monde lors du dernier tournoi organisé par Scradjibloux

Entre chaque manche, les scrabbleurs refont le match, échangent, décortiquent leur partie… On observe alors une réelle passion pour ce jeu à l’image quelque peu désuète. Car le Scrabble, c’est un vrai sport, voire une religion pour certains. Il rassemble une impressionnante communauté de joueurs qui se croisent au cours de compétitions à travers la Belgique et la francophonie. La preuve, samedi, ils étaient 80 inscrits au troisième tournoi du club gembloutois Scradjibloux. "C’est la capacité maximale qu’on pouvait atteindre dans cette salle", indique l’un des membres du groupe, Jean-François Simonis. "L’année dernière, on avait attiré 75 scrabbleurs. Et lors de la première édition, ils étaient 104 ! Là, c’était trop. L’espace prévu ne permettait pas de recevoir autant de participants."

Dans l’assemblée, on a croisé des Gembloutois, mais pas que… "Il y a aussi des personnes de Liège, de Bruxelles, du Hainaut. Il faut dire que Gembloux est bien placé sur la carte. On est au centre du pays. On a également deux têtes d’affiche: le champion du monde de l’année passée, Romain Santi, et le meilleur joueur belge, Christian Pierre." Qui a d’ailleurs remporté le tournoi.

Ce casting cinq étoiles est une belle marque de reconnaissance pour le club organisateur. Si le Scradjibloux existe depuis près de trente ans, il a sacrément évolué ces dernières années. "En 2018, nous n’étions que huit joueurs. Aujourd’hui, nous sommes 24 affiliés. La moyenne d’âge a également baissé depuis l’arrivée de deux jeunes, Charles et Émilie Fraiteur." Tout ce beau monde était mobilisé lors du tournoi de samedi dernier, que ce soit au ramassage, à l’arbitrage, aux entrées, à la cuisine ou au bar.

Outre ce rendez-vous annuel, le club organise des rencontres chaque mercredi soir, à 20 h, à l’hôtel-restaurant Les Trois Clés de Gembloux.

Armand Simonis: 0474 837 843 – armand.simonis@skynet.be