Un Namurois acquitté d'attouchements sur une trisomique

Le 13 septembre 2019, au retour de l’excursion, la jeune fille a déclaré à sa maman qu’elle avait subi des attouchements alors qu’elle se trouvait à Eupen. Selon elle, alors qu’ils se trouvaient dans une camionnette, l’homme avait introduit sa main dans sa culotte et lui avait fait mal. La maman de la jeune fille a prévenu l’institution dans laquelle sa fille était prise en charge. L’institution a pris les choses en main. Les faits ont été dénoncés aux autorités.

Une enquête a débuté.

Le quinquagénaire a été entendu par la police. "C’est elle voulait et moi au début, je ne voulais pas, avait déclaré l’homme. La fille voulait que je mette ma main dans sa culotte, je ne comprends pas pourquoi il y a eu la police et tout cela. Je ne pense pas avoir fait quelque chose de mal."

Me Pierre Rondiat, l’avocat du quinquagénaire, a plaidé l’acquittement en estimant que son client n’avait pas eu d’intention malsaine.

L’avocat a souligné les conséquences de cette affaire sur son client et sa famille. "Il fréquentait l’institution depuis trente ans et a dû partir", avait plaidé l’avocat. La cour a suivi la plaidoirie de M Rondiat, qui demandait l’acquittement de son client. La preuve matérielle de la commission de l’attouchement litigieux n’est pas reportée, a relevé la cour. "C’est un dossier extrêmement délicat et qui a été très violent", a poursuivi M Rondiat.

L’avocat a aussi tenu à souligner que son client se trouve actuellement en institution fermée.