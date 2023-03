Namur: les nouveaux sentiers balisés pour les piétons en 2023

Entre 2012 et 2021, par le biais d’un financement régional, 38 kilomètres de chemins et sentiers namurois ont été réhabilités et balisés à travers les villages de la rive droite: Dave, Naninne, Jambes, Erpent, Lives-sur-Meuse, Loyers, Andoy et Wierde. En 2023, c’est au tour de la rive gauche de bénéficier d’un relifting de ces artères piétonnes. Et plus particulièrement Malonne, Salzinnes et Wépion.

Avec l’aide de l’ASBL Tous à pied et le concours de trois comités de riverains, la Ville de Namur a dressé le cadastre des sentiers et chemins sur les trois villages précités. Les partenaires ont aussi listé les pôles attractifs à relier par le réseau piéton, soit les lieux d’intérêt publics tels que les écoles, gares, services administratifs, halls sportifs, etc. Au final, les riverains ont renseigné 172 kilomètres de sentiers sur les trois villages de la rive gauche dont 31% sont publics et accessibles.

Un budget communal de 85 000 euros est alors prévu en 2023 pour la réhabilitation et le balisage d’une première partie de ce réseau de sentiers, l’équivalent de 46 kilomètres. "À moyen terme, nous baliserons et réhabiliterons vingt kilomètres de sentiers supplémentaires" insiste Charlotte Mouget (ECOLO), échevine en charge de la Transition écologique.

D’ici 2030, la Wallonie veut réduire la part modale des automobilistes et augmenter de 3 à 5% la marche à pied. Comme pour d’autres modes de locomotion, sa pratique dépend de la qualité du réseau. "Un réseau de cheminement piéton n’a pas pour seule vocation la promenade, mais aussi l’usage fonctionnel de la marche pour aller d’un point à un autre" souligne Stéphanie Scailquin (Les Engagés), échevine de la mobilité.

Le réseau de cheminement piéton est un pas nécessaire vers la réappropriation de la marche à pied. Mais il restera du chemin à parcourir après le simple balisage.

Notamment la nécessité de placer des passages pour piétons aux carrefours des sentiers et des routes régionales, telles que l’avenue de la Vecquée ou la N90, la chaussée de Charleroi.

Aussi, certains sentiers publics sont privatisés de force par des riverains intéressés. Pour placer un tas de bois, un abri de jardin ou empêcher le trafic piéton à proximité d’une habitation, tout simplement. Les procédures administratives de réhabilitation de ces sentiers dans le domaine public sont souvent longues et énergivores. "C’est plus rapide de privatiser un chemin public que l’inverse, c’est malheureusement une réalité" commente Stéphanie Scailquin. Comme le dit le proverbe, personne ne peut marcher et courir en même temps.

Découvrez les 43 kilomètres de nouveaux chemins piétons réhabilités et balisés en 2023 par la Ville de Namur