LizLot'Kdo's: une exposition d'artisanat familial à la Maison Languillier de Gedinne

La salle de mariage de la Maison Languillier accueille actuellement une exposition des créations artisanales de LizLot’Kdo’s, soit Elise Robinet et sa maman Katty Demat. La première est artiste dans l’âme depuis l’adolescence. Après la confection de bijoux en pâte polymère, son travail en milieu d’accueil pour enfant l’a poussé à s’orienter vers la réalisation de puzzle en bois naturel ou colorisé, en fonction de la demande. La seconde, a pris goût à l’artisanat en accompagnant sa fille sur des marchés de la région. Elle crée des bijoux en papier roulé ou en bois. Un bois que mère et fille se procurent dans la menuiserie familiale Robinet, implantée à Rienne. L’exposition qui se tient actuellement est accessible du mercredi au lundi entre 9h et 16h et ce, jusqu’au 27 mars inclus.