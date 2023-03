Le trio féminin "Les trois chaises bleues" en concert à l'église des bois ce dimanche

C’est ainsi que "Les trois chaises bleues" se produiront dans l’église dite "des Bois" dédiée à saint Antoine de Padoue. Bâti en 1898 par la fabrique d’église de Couvin, cet édifice était encore fréquenté assidûment, chaque dimanche jusqu’à il y a peu, par les Couvinois, lorsqu’il y avait encore des offices réguliers dans chaque paroisse.

Concernant le trio féminin "Les trois chaises bleues", il s’agit d’un ensemble de trois voix, d’un violoncelle, d’une guitare, d’un ukulélé, d’un xylophone et de percussions.

Au chant et violoncelle: Angélique Charbonnel. Chant et guitare: Manuéline Caseau. Chant et déclamation: Marie-Françoise Oliosi. Prévente à 8 €, sur place 10 €.

Infos et réservations (souhaitées !) au 060/34 59 56 – info@ccccc.be