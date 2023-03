C’est le cas d’un habitant de Faulx les-Tombes, mécanicien dans la région namuroise. L’agence Erpentoise se trouvait directement sur son passage. "Aujourd’hui, je dois soit faire un détour jusqu’à Assesse, soit aller jusque dans le centre-ville de Namur, en payant le parking, dénonce ce client mécontent. C’est un détour de près de 15 kilomètres ou une dépense de quelques euros à chaque fois. Au prix du carburant ou de l’énergie actuellement, c’est compliqué. "

Le mécanicien constate également que, malgré une affiche les annonçant, les travaux n’avancent pas d’un poil. "Qu’ils mettent directement que l’agence ferme ses guichets plutôt que de laisser leurs clients dans l’attente et l’ignorance. Je passe devant plusieurs fois par semaine, et j’ai l’impression que rien ne bouge."

Du côté de chez Belfius, on affirme que les travaux sont bien en cours. "Les dégâts occasionnés lors de cet accident de la route étaient particulièrement conséquents. Il a fallu tout d’abord sécuriser l’immeuble en termes de stabilité. Après trois jours seulement, l’agence a donc pu rouvrir (moyennant un accès par une autre entrée provisoire) et fonctionner à nouveau normalement, à l’exception de la zone self banking qui reste inaccessible. "

Entre-temps, les travaux de démolition et de reconstruction ont commencé. "Une première phase devrait se terminer fin mars. La date de fin du chantier est estimée à fin juin 2023, ce qui s’explique par l’ampleur des dégâts."

"Banque 2.0, pas pour moi"

En plus de l’inaccessibilité de son self-banking, ce client dénonce un abandon de ses clients à plus large échelle. "Avec la fermeture de toutes les petites agences, je pense à Namêche, Yvoir ou même Jambes, c’est devenu un calvaire pour se rendre à un self. Alors oui, on nous dit de passer par Internet, mais tout le monde n’y a pas accès."

Belfius y répond qu’ils disposent de "trois agences dans les environs, qui se trouvent à une distance de moins de 10 km (ou à peine plus) "